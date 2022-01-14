الكرملين رفض الاتهامات الاميركية في شأن اوكرانيا

رفض الكرملين “الاتهامات الاميركية المجانية لروسيا بنشر عناصر في اوكرانيا لتنفيذ عملية تخريبية، تشكل ذريعة لغزو روسي” لهذا البلد، بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف “حتى الان، كل هذه التصريحات مجانية ولم تستند الى اي دليل”.

وأكد مسؤول أميركي في وقت سابق اليوم، أن “روسيا نشرت عناصر مدربين على المتفجرات لتنفيذ عملية “مموهة” لايجاد ذريعة لغزو أوكرانيا”.

ونشرت الولايات المتحدة هذه الخلاصات الاستخباراتية غداة اتهام مستشار الأمن القومي جيك سوليفان روسيا بـ “الاعداد لخيار اختلاق ذريعة لغزو” أوكرانيا.

وأضاف “لدينا معلومات تشير إلى أن روسيا قامت بالفعل بتجهيز مجموعة من العناصر للقيام بعملية مموهة في شرق أوكرانيا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية