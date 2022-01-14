تقرير مستشفى بيروت الحكومي: 48 اصابة و27 حالة حرجة ولا وفيات و1308 لقاحات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2022 - 21:00

تقرير مستشفى بيروت الحكومي: 48 اصابة و27 حالة حرجة ولا وفيات و1308 لقاحات

منذ 13 mins 14 January، 2022
مستشفى بيروت الحكومي الجامعي
لبنان

صدر التقرير اليومي لمستشفى بيروت الحكومي الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19 وجاء فيه:

“- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:

Pfizer: 1308

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 513 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 48

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 8

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1505 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 27

– حالات وفاة: 0

إن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى بيروت الحكومي الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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