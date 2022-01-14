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January 14 2022 - 19:16

العراق: القبض على إرهابي في كركوك

منذ 21 mins 14 January، 2022
الامن العراقي
العراق - عربي وإقليمي

أعلنت وزارة الداخلية العراقية الجمعة القبض على مطلوب بقضايا إرهابية في محافظة كركوك.

وذكرت الوزارة في بيان لها انه “وفقا لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت قوة من اللواء الثامن عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة ٤/إرهاب في منطقة (الرش) بمحافظة كركوك”، واضافت انه “تم إحالة المتهم المطلوب الى الجهات المختصة اصولياً لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه”.

المصدر: السومرية

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