وزارة الإقتصاد : تزامنا مع انخفاض الدولار والمحروقات تم خفض سعر ربطة الخبز لتصبح: 350 غرام بـ 5500 ليرة، 830 غ 9000 ل.، و1075 غ 11000 ل. – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2022 - 19:14

وزارة الإقتصاد : تزامنا مع انخفاض الدولار والمحروقات تم خفض سعر ربطة الخبز لتصبح: 350 غرام بـ 5500 ليرة، 830 غ 9000 ل.، و1075 غ 11000 ل.

منذ 21 mins 14 January، 2022
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