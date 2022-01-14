“الجهاد”: لن نكون في موقف الحياد وسنبقى الداعمين والمساندين لأهلنا بالنقب المحتل

أكد المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية المحتلة طارق عز الدين أن “الاحتلال الإسرائيلي يسعى بكل الطرق والوسائل لنهب الأرض وقتل الإنسان في القدس والنقب والضفة والأغوار.

وقال عز الدين في كلمته خلال الوقفة الداعمة لانتفاضة الشعب الفلسطيني في النقب المحتل أمام مسجد أنور عزيز شمال غزة إن “هذه الوقفة تأتي مساندة لأهلنا وشعبنا في النقب الذي ينتفض ضد محاولات التهويد والاقتلاع من الاحتلال الصهيوني”، وأضاف أن “الصندوق القومي اليهودي، أنشئ لوضع المخططات والسيطرة على الأرض والوجود الفلسطيني، وإنشاء كيان الاحتلال”.

وشدد عز الدين على أن “كل المحاولات الصهيونية ستبوء بالفشل طالما الفلسطيني موحد ومنتفض في وجه الاحتلال، كما انتفض إبان معركة سيف القدس”، وتابع “سنبقى شعبًا وأرضًا واحدة، ومقاومتنا جاهزة وحاضرة، كما كانت في الدفاع عن أسرانا وعن أهلنا في الشيخ جراح، ستكون في الدفاع عن النقب”، واضاف “لن نكون في موقف الحياد، وسنبقى الداعمين والمساندين لأهلنا في النقب المنتفضين ضد الاحتلال”.

المصدر: فلسطين اليوم