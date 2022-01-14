إصابات باعتداءات للعدو الاسرائيلي في بيت دجن بالضفة المحتلة

أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق الجمعة باعتداءات قوات العدو الإسرائيلي في قرية بيت دجن شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأكدت مصادر فلسطينية أن “8 مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني، و15 بحالات اختناق، فيما أصيب مراسل تلفزيون فلسطين محمد الخطيب بكسور عقب استهدافه بقنبلة غاز، خلال المواجهات التي اندلعت عقب قمع الاحتلال مسيرة مناهضة للاستيطان في القرية”.

وقالت المصادر إن “قوات الاحتلال استهدفت مركبة إسعاف تابعة للإغاثة الطبية بالرصاص المعدني، ما أدى إلى تضرر زجاجها الأمامي”.

المصدر: وكالة وفا