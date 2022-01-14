مصرف لبنان: مستمرون بتنفيذ التعميم رقم 161

قالت وحدة الاعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان في بيان لها الجمعة ان “مصرف لبنان مستمر بتنفيذ التعميم رقم 161”.

واضاف البيان “بناء على مقررات الاجتماع الذي ترأسه دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي بحضور معالي وزير المال الأستاذ يوسف الخليل وسعادة حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة يوم الثلاثاء الواقع فيه 11 كانون الثاني 2022 والذي جاء فيه ما يلي: اضافة الى المفاعيل الاساسية للتعميم 161 يحق للمصارف زيادة عن الكوتا التي يحق لها شهريا سحبها بالليرة اللبنانية واصبحت تأخذها بالدولار الاميركي على منصة Sayrafa ان تشتري الدولار الاميركي الورقي من مصرف لبنان مقابل الليرات اللبنانية التي بحوزتها او لدى عملائها على سعر منصة صيرفة من دون سقف محدد”، وتابع “يود حاكم المركزي التأكيد ان مصرف لبنان مستمر بتنفيذ هذا القرار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام