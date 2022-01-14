ارتفاع أسعار النفط في ظل مخاوف اقتصادية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، في ظل مخاوف اقتصادية على الطلب على الخام على المدى القريب بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وبحلول الساعة 11:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.37% إلى 82.42 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.51% إلى 84.90 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

وجاء الارتفاع في وقت نقلت فيه وسائل إعلام عن مصادر، أن الصين ستفرج عن كميات من الخام من مخزوناتها الاستراتيجية الوطنية خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تبدأ في الأول من فبراير 2022، وذلك كجزء من خطة تنسقها الولايات المتحدة مع مستهلكين رئيسيين آخرين لخفض الأسعار العالمية.

وعلى حد ما ذكرته المصادر، فإن الصين وافقت في أواخر عام 2021 على سحب كميات من النفط من المخزونات وذلك اعتمادا على مستويات أسعار الذهب الأسود في الأسواق.

المصدر: بلومبرغ