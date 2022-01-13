أ.ف.ب: المحكمة الأميركية العليا تعتبر قرار بايدن فرض إلزامية التلقيح على الشركات “مخالفا للقانون” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2022 - 22:34

أ.ف.ب: المحكمة الأميركية العليا تعتبر قرار بايدن فرض إلزامية التلقيح على الشركات “مخالفا للقانون”

منذ 46 mins 13 January، 2022
أخبار موقع المنار

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