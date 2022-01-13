تركيا توقف 9 مواطنين عرب لصلتهم بـ”داعش” بعملية أمنية

أوقفت قوات الأمن التركية اليوم الخميس 9 أشخاص يحملون الجنسية العراقية لصلتهم بتنظيم “داعش” وفق ما أفادت وكالة “الأناضول”. وأفادت مصادر أمنية لـ”الأناضول”، أن “عناصر فرعي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بقيادة أمن العاصمة أنقرة، حددت أشخاصا يشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش الإرهابي في إطار مكافحتها التنظيم”.

وأضافت المصادر أن “النيابة العامة في أنقرة أصدرت قرارا بتوقيف 15 أجنبيا ينتمون لداعش”، مشيرة إلى أن قوات الأمن نفذت صباح اليوم عملية متزامنة أسفرت عن توقيف 9 عراقيين. وكشفت المصادر الأمنية أن “الموقوفين مارسوا أنشطة ضمن التنظيم خلال وجودهم في العراق، واستمروا بالتواصل مع مناطق الاشتباكات عقب دخولهم إلى تركيا”.

وقالت الأناضول إنه من المنتظر أن ينقل الموقوفون إلى مديرية الهجرة بالعاصمة تمهيدا لترحيلهم.

المصدر: روسيا اليوم