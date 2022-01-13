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January 13 2022 - 13:24

انخفاض أسعار النفط في ظل مخاوف بشأن الطلب

منذ 52 mins 13 January، 2022
اقتصاد - صفحات منوعة

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس، في ظل حالة عدم اليقين حول الطلب العالمي على الخام مع ارتفاع الإصابات بكورونا بفعل انتشار المتحور “أوميكرون”.

ووفقا لبيانات موقع “بلومبرغ” فقد تم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” عند 82.41 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.28% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما جرى تداول العقود الآجلة لخام “برنت” عند 84.49 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.21% عن سعر التسوية السابق.

وكانت أسعار النفط قد صعدت أمس، حيث سجل خام “برنت” مستوى فوق 85 دولارا للبرميل، وذلك لأول مرة منذ 10 نوفمبر 2021.

المصدر: رويترز

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