أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 13-01-2022

الأخبار

حزب الله لآل سعود وصيصانهم: من يستهدفنا بكلمة فلينتظر جوابنا

الهيئات الاقتصادية: صفقة على حساب العمال

النقب تنتفض في وجه العدوّ: لا بديل من أرضنا

النهار

لا حوار في بعبدا…. ولبنان مقفل اليوم

المباحثات الروسية-الأطلسية اخفقت في تحقيق انفراج

اللواء

«يوم الغضب» يقفل البلد.. وإنقسام في بعبدا حول الحوار!

ملاحقة سلامة تتسبب باشكالات قضائية.. والإتفاق مع صندوق النقد نهاية شباط

الجمهورية

إنتهت المشاورات… ولا حوار

حذار المس بالانتخابات

الديار

«يوم الغضب» النقابي يشل لبنان…

تقدم “الحزب” والقوات والمجتمع المدني انتخابياً

هكذا نخرج من أزمة الدولار

البناء

مشاورات بعبدا.. كرامي: الحوار الوطني طريق التسويات.. بقرادونيان التقاتل بديل الحوار

باسيل: للحوار بمن حضر.. حردان: أولوياتنا هي أولويات الناس وليس بينها اللامركزية

صفي الدين في مؤتمر المعارضة للسعوديّة: أوقفوا تدخلاتكم ولا تصدّقوا المرتزقة

المصدر: صحف