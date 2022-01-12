استئناف توزيع تعويضات على المواطنين المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2022 - 17:22

استئناف توزيع تعويضات على المواطنين المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت

منذ 24 mins 12 January، 2022
الجيش اللبناني
لبنان

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 12/1/2022، استأنفت وحدات الجيش المعنية عملية توزيع التعويضات على المواطنين المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت، وقد تم توزيع مبلغ وقدره 3,984,000,000 ليرة لبنانية. وبلغ عدد الوحدات السكنية التي استفادت من هذه التعويضات والمصنفة متوسطة ودون المتوسطة 456 وحدة سكنية موزعة على مناطق (الكرنتينا ومار مخايل والجميزة وكرم الزيتون وكورنيش النهر والجعيتاوي وساسين والمدور والرميل والروم ورزق والعدلية وتباريس).

سيتم إستئناف التوزيع بتاريخ 17 / 1 / 2022 في المناطق المذكورة أعلاه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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