إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب جسر حلحول شمالي الخليل بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 12 2022 - 00:12

إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب جسر حلحول شمالي الخليل بالضفة الغربية

منذ 35 mins 11 January، 2022
أخبار موقع المنار

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