الصحة الفلسطينية: تسجيل 6 وفيات و431 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الثلاثاء انه تم تسجيل 6 وفيات و431 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” و198 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الكيلة ان “حالات الوفاة سجلت على النحو التالي: قطاع غزة (1)، أريحا والأغوار (1)، رام الله والبيرة (1)، طوباس (1)، طولكرم (2)”، وقالت إن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 21، بيت لحم 34، رام الله والبيرة 114، نابلس 59، الخليل 47، جنين 25، طولكرم 13، سلفيت 5، طوباس 11، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 6، قطاع غزة 95”.

وأضافت الكيلة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 7، بيت لحم 22، رام الله والبيرة 22، نابلس 9، الخليل 21، جنين 9، طولكرم 3، سلفيت 7، طوباس 7، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 90”.

المصدر: فلسطين اليوم