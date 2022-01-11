لجنة الادارة صدقت اقتراحا لتعديل القانون 389/1995 المتعلق بانشاء المجلس الاقتصادي وتابعت درس اقتراح عن الوساطة الاتفاقية

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان، وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب ابراهيم عازار، والنواب: غازي زعيتر، بلال عبدالله، علي خريس، جورج عقيص، زياد اسود وزياد حواط.

كما حضر الجلسة: رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي سعد الدين حميدي صقر، مدير عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد سيف الدين، ريئسة المركز اللبناني للوساطة والتوثيق منى حنا، عن المركز اللبناني للوساطة والتوثيق كريم نويهض، عن نقابة محامي طرابلس كارول الراسي الحاج شاهين وعن نقابة محامي بيروت عبدو لحود.

ووزعت اللجنة البيان الآتي:

“1- بدأت اللجنة جلستها بدرس اقتراح تعديل القانون رقم 389/1995 المعدل بموجب القانون رقم 533/1996 (انشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي)، واطلعت اللجنة على الأسباب الموجبة كما استمعت لهذه الغاية الى شرح من احد السادة مقدمي الاقتراح رئيس اللجنة النائب جورج عدوان، كما استمعت الى شرح من رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي لفت الى ضرورة اقرار التعديلات المطروحة نظرا لأهميتها في مواكبة التطور الحاصل.

تداول السادة أعضاء اللجنة بمواد الاقتراح المذكور، وبعد المناقشة والتداول صدقت اللجنة الاقتراح معدلا.

2- انتقلت اللجنة الى درس اقتراح قانون بشأن الوساطة الاتفاقية. فاستمعت بداية الى شرح من احد السادة مقدمي الاقتراح واطلعت على الاسباب الموجبة كما على ملاحظات المركز اللبناني للوساطة والتوثيق وعلى رأي نقابتي محامي بيروت وطرابلس.

وبعد المناقشة والتداول، تبين للجنة ان الاقتراح بحاجة الى مزيد من الدرس، عليه قررت تأجيل البت به الى الجلسة التالية.

نظرا لضيق الوقت لم تتمكن اللجنة من درس بقية جدول أعمالها فقررت رفع الجلسة على ان تتابع عملها في جلسة الثلاثاء القادم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام