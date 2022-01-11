وزير الخارجية الايراني: زيارة سلطنة عمان وقطر تاتي في اطار سياسة ترسيخ العلاقات مع الجوار

أكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان بان زيارته الى سلطنة عمان وقطر تأتي في اطار سياسة تعزيز وترسيخ العلاقات مع الجوار التي تتبعها الحكومة.

وقال امير عبداللهيان، في تصريح صحفي فور وصوله الى العاصمة القطرية الدوحة قادما من مسقط، ان “التعاون السياسي الثنائي والتشاور حول بعض القضايا المشتركة كان من ضمن محادثاتنا، اما في المجال الاقتصادي فقد جرى البحث حول استئناف حركة الزوارق التجارية للبلدين نظرا للسيطرة على كورونا، حيث وعد الجانب العماني بمتابعة الموضوع كي نتمكن في المستقبل القريب من مشاهدة استئناف حركة زوارق البلدين لتبادل السلع بينهما”.

واضاف الوزير الايراني “لقد تباحثنا ايضا حول الاستثمارات المشتركة في بعض المشاريع داخل ايران في مختلف المجالات ومنها الاستثمار في ميناء جابهار جنوب شرق الجمهورية الاسلامية الايرانية، وكذلك بحثنا في مسالة استئناف الرحلات الجوية بواسطة ايران اير وعمان اير لرعايا البلدين العاملين في الشؤون التجارية والانشطة الشعبية حيث تم الاتفاق على اتخاذ الاجراءات اللازمة لهذا الامر”.

وقال امير عبداللهيان “لقد تباحثنا ايضا في مجال القضايا الاقليمية حول التطورات في اليمن وافغانستان وفلسطين كما كانت لنا محادثات مسهبة على الصعيد الدولي نظرا لمفاوضات فيينا من اجل الغاء الحظر”.

واشار الى ان العمانيين ادوا الدور في الماضي من اجل ان تثمر المفاوضات في اطار الاتفاق النووي، وكذلك في العلاقة مع بعض الاطراف الغربية. واضاف ان “العمانيين مازالوا يحملون نوايا صادقة لوصول هذه المفاوضات الى نتيجة جيدة ومستديمة ويبذلون جهودهم الدبلوماسية لدعم طاولة المفاوضات للوصول الى اتفاق جيد”.

وحول اهداف زيارته الى الدوحة، قال امير عبداللهيان بانه سيتباحث مع امير دولة قطر ومن ثم وزير الخارجية القطري حول القضايا الثنائية والاقليمية ولدولية.

واوضح الوزير الايراني بان هنالك فرصا في قطر من ضمنها تنظيم بطولة كاس العالم حيث جرت محادثات بشأنها في الماضي وامكانية الاستفادة في هذا السياق من طاقات الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال الخدمات الفنية والهندسية. وقال انه “سيتم البحث خلال الزيارة حول تطوير التعاون الثنائي خاصة التجاري الى جانب البحث في سائر التطورات الاقليمية والدولية”.

وكان امير عبداللهيان قد زار سلطنة عمان امس الاثنين وأجرى محادثات مع كبار المسؤولين فيها حول العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر معهم بشان اهم القضايا الاقليمية والدولية.

المصدر: وكالة ارنا