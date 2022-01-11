واشنطن: مستعدون لمواصلة الحوار مع روسيا لكننا لن نبحث سياسة الأبواب المفتوحة للناتو

أكدت الولايات المتحدة استعدادها لمواصلة المفاوضات مع روسيا حول ملف الضمانات الأمنية و”العمل سريعا” في هذا الاتجاه، لكنها رفضت من جديد مناقشة قضية عدم توسع الناتو.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الاثنين: “مستعدون لمواصلة المناقشات مع روسيا حول القضايا الثنائية، التي حددناها خلال اجتماع اليوم، لطالما تحمل طابعا عمليا”.

وأضاف برايس: “المسؤولون الروس أعلنوا أنهم يريدون التحرك سريعا، نحن كذلك مستعدون للقيام بذلك”.

وتابع: “أكدنا بأوضح شكل ممكن أن هناك قضايا ليست ضمن جدول الأعمال. بالأحرى، يمكن أن تطرحها روسيا على الأجندة، لكن ثمة أشياء لن نتعامل معها”.

وبين أن إحدى هذه القضايا تتمثل في “سياسة الأبواب المفتوحة” لحلف شمال الأطلسي”، مضيفا: “إنه من العناصر المحورية للناتو”.

المصدر: وكالات