الولايات المتحدة تقدم 200 مليون دولار إلى أوكرانيا كمساعدات دفاعية إضافية

وافقت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، سرا على منح أوكرانيا 200 مليون دولار إضافية كمساعدة أمنية في أواخر شهر كانون الاول\ ديسمبر الماضي.

وقال شبكة سي إن إن نقلا عن مصدر، اليوم الثلاثاء” وافقت إدارة بايدن سرا على منح أوكرانيا 200 مليون دولار إضافية كمساعدات دفاعية”.

هذا وأعلن البنتاغون، أمس أن الوفد الأميركي الذي زار أوكرانيا مؤخرا درس احتياجات هذا البلد لوسائل الدفاع الجوي، مؤكدا أن العسكريين الأميركيين أجروا مشاورات مع الجانب الأوكراني بشأن “احتياجات أوكرانيا الدفاعية”.

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية بذريعة حماية أوكرانيا من “تهديد روسي محتمل”، وهو ما تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات بين الجانبين.

هذا وكانت روسيا والولايات المتحدة قد عقدتا مشاورات في جنيف يومي 9 و 10 كانون الثاني /يناير الجاري، حول مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية، وبعد ذلك سيعقد اجتماع لمجلس روسيا – الناتو في بروكسل ، وستعقد في فيينا مشاورات على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

المصدر: وكالة سبوتنيك