إقبال متزايد على لقاح كورونا في ريف دمشق

اعلن معاون مدير صحة ريف دمشق الدكتور إياد طيجن أن عدد متلقي لقاح كورونا في المحافظة بتزايد ونسبة الإقبال زادت بنحو الـ 60 بالمئة عن الفترة الماضية. وأوضح طيجن في أن زيادة عدد متلقي اللقاح ملحوظة في المراكز الصحية التي تقدم خدمة اللقاح عبر الفرق الجوالة وعددها 60 فريقاً.

رئيس برنامج اللقاح بمديرية صحة ريف دمشق الدكتور أكرم معتوق بين أن الإقبال على تلقي لقاح كورونا ازداد منذ بداية كانون الأول الماضي لافتاً إلى أن برنامج ترصد الآثار الجانبية لم يسجل أي تأثير خطير للقاح أو حالات استدعت دخول المشفى.

وخلال وجود فريق جوال في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل استكمالاً لزيارات الوزارات والمديريات لتمنيع الراغبين ضد فيروس كورونا ذكرت رشا الدو أنها حرصت على أخذ اللقاح حفاظاً على سلامتها وسلامة عائلتها.

فيما بيّن خضر المصلوح أن التماس المباشر مع المراجعين دفعه إلى الرغبة بالحصول على اللقاح لضمان سلامته وعدم نقل العدوى لأسرته كما ذكرت صفا شاهين أنها مرت بتجربة مرض صعبة خلال العام الماضي وعانت من مضاعفات الفيروس لذلك كانت حريصة على أخذ اللقاح.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين أكد اهتمام الوزارة بتطعيم كوادرها وموظفي المديريات والمؤسسات التابعة لها كما أنها دعت الجمعيات الأهلية لطلب بطاقة اللقاح من المستفيدين من خدماتهم ونشر التوعية بهذا الخصوص.

المصدر: وكالة سانا