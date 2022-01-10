قوى الامن: توقيف سارقي دراجات نارية في برج حمود قاما بعمليات نشل في بيروت وجبل لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأشخاص يقومون بعمليات نشل وسرقة دراجات آلية.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات والجهود الاستعلامية التي كثفتها شعبة المعلومات لكشف الفاعلين، تمكنت من تحديد هوية أفراد عصابة تنشط في هذا المجال، وتضم شخصين:

– ن. ج. (من مواليد عام 1996، مكتوم القيد)

– ر. ز. (من مواليد عام 1993، سوري الجنسية)

بتاريخ 5-1-2022، وبعد رصد ومراقبة، أوقفت دوريات من الشعبة المذكورين، بكمين محكم في محلة برج حمود، وضبطت الملابس المستخدمة في عمليات النشل والسرقة التي نفذاها.

بالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ أكثر من 50 عملية نشل، إضافة إلى عدة عمليات سرقة دراجات آلية، من مناطق مختلفة في محافظتي جبل لبنان وبيروت. وأنهم باعوا المسروقات في مخيم صبرا وشاتيلا. واعترفا بتعاطيهما المخدرات.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام