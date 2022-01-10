الوزير بوشكيان: لتكن العلاقات اللبنانية العراقية مثالا يحتذى لتحقيق السوق العربية المشتركة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2022 - 11:22

الوزير بوشكيان: لتكن العلاقات اللبنانية العراقية مثالا يحتذى لتحقيق السوق العربية المشتركة

منذ 30 mins 10 January، 2022
بوشكيان
لبنان

افتتح وزير الصناعة جورج بوشكيان قبل ظهر اليوم مؤتمر الأعمال العراقي اللبناني في بغداد وقال: “حاجتنا إلى بعض تشكل دافعا وعنصر قوة وتحصينا لاقتصاداتنا في نظام معولم لا يرحم، في ظل انتشار وباء عالمي مخيف وقاتل”.
وقال: “أدعو إلى أن تكون العلاقات اللبنانية – العراقية مثالا يحتذى لتشمل سائر الدول العربية وتتحقق السوق العربية المشتركة، فنزداد قوة وتأثيرا في الساحتين الإقليمية والدولية”.
وتابع: “توقيعي ووزير الصناعة والمعادن العراقي مذكرة التعاون أمس بين وزارتي الصناعة في لبنان والعراق خطوة في الاتجاه الصحيح،  ومدماك أساسي في تمتين العلاقات الثنائية وتطويرها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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