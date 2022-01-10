الوزير بوشكيان: لتكن العلاقات اللبنانية العراقية مثالا يحتذى لتحقيق السوق العربية المشتركة

افتتح وزير الصناعة جورج بوشكيان قبل ظهر اليوم مؤتمر الأعمال العراقي اللبناني في بغداد وقال: “حاجتنا إلى بعض تشكل دافعا وعنصر قوة وتحصينا لاقتصاداتنا في نظام معولم لا يرحم، في ظل انتشار وباء عالمي مخيف وقاتل”.

وقال: “أدعو إلى أن تكون العلاقات اللبنانية – العراقية مثالا يحتذى لتشمل سائر الدول العربية وتتحقق السوق العربية المشتركة، فنزداد قوة وتأثيرا في الساحتين الإقليمية والدولية”.

وتابع: “توقيعي ووزير الصناعة والمعادن العراقي مذكرة التعاون أمس بين وزارتي الصناعة في لبنان والعراق خطوة في الاتجاه الصحيح، ومدماك أساسي في تمتين العلاقات الثنائية وتطويرها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام