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January 9 2022 - 18:14

العراق: انفجار عبوة خلال مرور آليات تحمل معدات للجيش في بغداد

منذ 3 mins 9 January، 2022
أخبار موقع المنار
العراق - عربي وإقليمي

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي الأحد عن انفجار عبوة ناسفة خلال مرور آليات تحمل معدات للجيش العراقي في منطقة النباعي بالعاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان لها إن “عبوة ناسفة انفجرت خلال مرور عجلات تحمل معدات للجيش العراقي في منطقة النباعي، مما ادى الى أضرار بإحدى العجلات المدنية القريبة وإصابة سائقها بجروح”.

وأضافت الخلية ان “هذه الأفعال الإجرامية تضر بالأمن في البلاد وتعرض حياة المواطنين الأمنيين والقوات الأمنية إلى الخطر”، وأشارت إلى “اتخاذ الاجراءات الامنية والاستخبارية بصدد هذا الحادث”.

المصدر: السومرية

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