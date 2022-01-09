الصحة الفلسطينية: تسجيل 9 وفيات و264 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الأحد انه تم تسجيل 9 وفيات و264 إصابة جديدة بفيروس كورونا و201 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة أن “4 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، و3 حالات في جنين، وحالة في طوباس، وحالة في نابلس”، وأشارت إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: “بيت لحم 41، طوباس 14، طولكرم 17، رام الله والبيرة 84، نابلس 35، الخليل 33، ضواحي القدس 3، جنين 17، قلقيلية 3، سلفيت 1، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 13”.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: “بيت لحم 14، طوباس 5، طولكرم 8، رام الله والبيرة 33، نابلس 15، الخليل 26، ضواحي القدس 6، جنين 8، سلفيت 6، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 75”.

المصدر: وكالة وفا