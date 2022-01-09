السيد صفي الدين للمتهجمين على المقاومة: سبب المصائب الاقتصادية هم أسيادكم الذين حكّموا سياسيين يعملون وفق سياساتهم

أشار رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين إلى أن “من الأمور الغريبة التي سمعناها بالأمس من بعض الخليجيين، أن حزب الله يهدد الأمن القومي العربي استراتيجيا، ونحن نعلم أن أميركا وإسرائيل والغرب يقولون دائما إن حزب الله يهدد الأمن القومي الإسرائيلي، فهل أصبح الأمن القومي الإسرائيلي الأمن القومي العربي نفسه بنظر هؤلاء، وعليه، فإننا نعتقد أنهم فضحوا أنفسهم، وهم لم يكونوا يريدون أن يقولوا هذا، ولكن هذا هو الواقع وهذه هي المشكلة معهم”.

كلام السيد صفي الدين جاء خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله للأستاذ علي حسين يوسف لمناسبة ذكرى أسبوع على رحيله، في حسينية السيدة الزهراء(ع) ببلدة حانين الجنوبية، في حضور مسؤول منطقة الجنوب الأولى عبد الله ناصر، وعدد من العلماء والفاعليات والشخصيات، وجمع من الأهالي.

ورأى أن “التنكر لثقافة المقاومة في الهوية الوطنية اللبنانية من خلال محاولة سلخ لبنان عن هويته المقاومة، يعد مغامرة كبيرة وغير محسوبة، ومضافا إلى هذا، لن يتحقق ما يريدون، فالمقاومة أصبحت جزءا حقيقيا من الهوية الثقافية الوطنية واستقلاله الناجز”.

واوضح السيد صفي الدين إن “الذين يتهجمون على المقاومة في لبنان ويحاولون تحميلها المصائب الاقتصادية، هم يعلمون أن الذي أوجد المصائب المالية والاقتصادية والمعيشية هم أسيادهم، الذين حكموا سياسيين يعملون وفق سياساتهم، وهم يعلمون أنهم يخدمون مصالح أميركا ومن تهتم به أميركا وإسرائيل، ويفعلون هذا من أجل تحقيق مواقع سياسية لن يصلوا إليها حتما”.

المصدر: موقع العهد