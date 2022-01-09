الامام الخامنئي: اميركا ارتكبت خطأ في الحسابات بقضية اغتيال الشهيد سليماني

اكد الامام السيد علي الخامنئي صباح اليوم الاحد ان طبیعة الاستکبار العالمي تعارض النظام الإسلامي الذي يعتمد على الدين في إيران.

وقال الامام الخامنئي ان هذه الانتفاضة شكلت نواة سلسلة من التحركات الشعبیة التي ادت الى انتصار الثورة الاسلامية، معتبرا ان هذه الواقعة كانت مصدر تغيير كبير ويجب تخليد ذكراها للاجيال القادمة.

واضاف بمناسبة ذكرى انتفاضة اهالي مدينة قم ضد نظام الشاه عام 1978 ان هذه الواقعة وما تلاها من احداث مؤشر على العمق الديني لدى الشعب الايراني، مؤكدا ان الحمية الدينية هي من ضمن رؤي ومبادئ الثورة الاسلامية، مشيرا الى ان الاعداء والذين لا يزالون يكنون في قلوبهم حقدا على الثورة الاسلامية، يطلقون دعايات للتشكيك في رؤى الثورة.

وتابع ان اعداء الثورة الاسلامية ونظام الجمهورية الإسلامية يحاولون تقليل حساسية الشعب الايراني تجاه مبادئ الثورة وأسسها والحكم الديني تدريجيا، وذلك بطرق مختلفة ومن خلال الدعاية المكثفة في الفضاء السيبراني ووسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر قائد الثورة ان سر عداوة قوى الغطرسة العالمية والاستكبار لعلماء الدين وعلماء السياسة والدين السياسي والفقه السياسي هو أن وجودهم يناهض الاستكبار والاستعمار وهذه حقيقة يجب أخذها في عين الاعتبار ومن هنا يمكن فهم لماذا تكن امريكا هذا العداء والحقد العميق لنظام جمهورية إيران الإسلامية.

واعتبر الامام الخامنئي ان الالتزام بمبادئ الثورة من أهم طرق التنمية في البلاد، قائلا كان التقدم والنجاح العلمي والصناعي والسياسي في البلاد خلال 43 عاما من انتصار الثورة الاسلامية مرهونا بنزول الشخصيات الثورية والمؤمنة والعالمة الى ساحة العمل والتي كانت تتحلى بمعنويات عالية وروح الجهاد.

واكد سماحته على اهمية الحفاظ على الوحدة، وتقليل عوامل التفرقة في البلاد ، لافتا الى انه من الطبيعي وجود اختلافات في الآراء والأذواق والأساليب بما في ذلك الاختلافات الدينية بين الشيعة والسنة، لكن يجب ألا نسمح لهذه الاختلافات ان تؤدي الى المواجهة وتصعيد الخلافات وتضعيف التلاحم الشعبي.

واوضح الامام الخامنئي إن سياسة فرق تسد هي ديدن أعدائنا طوال تاريخهم الاستعماري في المنطقة، قائلا انه يجب أن لا ننخدع بهذه السياسة الشيطانية وعلينا أن نقوي الأمل الذي يسعى الأعداء أن يطفئوا شعلته ويحولوه إلى يأس في قلوب الشباب وننفذ جميع الوعود التي نقطعها للشعب في وقتها من دون نقص.

وأضاف انه على الرغم من وجود المشاكل الاقتصادية، والتضخم وغلاء الاسعار، والظروف المعيشية الصعبة في البلاد علينا ان نبرز نجاحات الجمهورية الإسلامية الايرانية ولا نبقيها طي الكتمان، لافتا الى ان نظام الجمهورية الإسلامية حققت عشرات النجاحات في مختلف المجالات.

وأشار الامام الخامنئي الى استشهاد الفريق قاسم سليماني، معتبرا انه كان حادثا تاريخيا لم يكن أحد يتوقع أن تكون بهذه العظمة، قائلاً تصور الأعداء أنهم باغتيالهم القائد قاسم سليماني سيتمكنون إطفاء نور المقاومة ولكنهم رأوا خلاف ذلك، مضيفا إن واقع الشعب الإيراني هو ذلك المد العالي من الجماهير الذي اكتسح شوارع المدن الإيرانية إبان تشييع الشهيد قاسم سليماني.

واكد الامام الخامنئي ان هذه الحركة العظيمة التي شهدناها العام الجاري وهو العام الثاني لذكرى استشهاد سليماني في ايران والدول الاخرى، لم تكن سوى يد القدرة الالهية.

واضاف سماحته حقا ان جهاز حساباتهم غافل وعاطل عن العمل ولا يمكنهم اجراء تقييم صائب ازاء الجمهورية الاسلامية الايرانية لذا فانهم يتخذون قرارات خاطئة ويفشلون وسيفشلون من الان فصاعدا ايضا.

المصدر: وكالة ارنا