مستشفى رفيق الحريري: 26 حالة حرجة ولا وفيات – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2022 - 19:52

مستشفى رفيق الحريري: 26 حالة حرجة ولا وفيات

منذ 1 ساعة 8 January، 2022
مستشفى الحريري الجامعي
مستشفى الحريري الجامعي
لبنان

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، وجود 26 حالة حرجة لديه.

وجاء في التقرير:
– عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19 في مستشفى رفيق الحريري الجامعي: Pfizer: 2082
– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 450
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 44
– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 10
– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 0
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1487
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 26
– حالات وفاة: 0

وأشار الى أن “مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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