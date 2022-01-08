وزير الصحة اللبناني: موجة أوميكرون التي بدأت قبل ثلاثة أسابيع في لبنان تتحول إلى تسونامي

أعلن وزير الصحة العامة فراس الأبيض “أن موجة أوميكرون التي بدأت قبل ثلاثة أسابيع في لبنان تتحول إلى تسونامي”.

أضاف الابيض في تصريح عبر مواقع التواصل “لا يزال الوضع في المستشفيات ووحدات العناية المركزة مستقرا، ويتم العمل على تعزيز القدرة الإستيعابية. في المقابل، تفاقم أخيرا النقص في الأدوية ولا سيما لعلاج مرضى السرطان فضلا عن النقص في الحليب”. وتساءل: “لماذا؟ وماذا بعد؟”.

وتابع الأبيض أنه “تم تطوير آلية حصول المستوردين على موافقات مسبقة للدعم من قبل مصرف لبنان وقد أصبحت ممكننة جزئيا. إلا أن عطلة الأعياد التي تشهد توقف الشركات العالمية عن تلقي طلبات الإستيراد فرضت تأخير وصول الشحنات. ولكن العجلة تعود الآن للدوران. ففي الأسبوع المقبل سيتم تسليم الصيدليات كميات كبيرة من الحليب، كما أن أدوية الأمراض السرطانية والمزمنة في طريقها إلى لبنان قريبا. و الآلية الجديدة تضمن عدم حصول نقص الأدوية في السوق الا بالحد الأدنى”.

وأكد وزير الصحة العامة أن “كل فريق الوزارة يبذل جهودا حثيثة لتأمين الحاجات المطلوبة من الحليب والأدوية بغض النظر عن النقص الحاد في الموارد. ولكن ذلك ليس عذرا، فالتأجيل يزعج الناس بالفعل، ومن الأفضل المثابرة على العمل لتحسين الأوضاع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام