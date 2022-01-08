الشيخ قاووق: لبنان الرسمي مطالب بالدفاع عن السيادة بوجه تدخلات عدد من السفراء

أقام حزب الله مجلس عزاء حاشد في مجمع الإمام الحسين(ع) في مدينة صور، لمناسبة الذكرى الثانية لاستشهاد الحاج قاسم سليماني، في حضور عضو المجلس المركزي الشيخ نبيل قاووق، وجمع من الأهالي، وسط التزام الإجراءات الوقائية والصحية كافة.

بعد تلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، أكد الشيخ قاووق أن “حزب الله وبعد أربعين عاما من الاستهداف المتواصل عليه، لم يزدد إلا تأثيرا وتأييدا في لبنان والمنطقة”، مشيرا إلى أن “المنهزمين في المنطقة يشنون هجمة سياسية وإعلامية على حزب الله في مغامرة خاسرة لتعويض خسائرهم”.

وقال سماحته: “إن شعار الاحتلال الإيراني دليل على قمة الإفلاس والحقد الأعمى، لأن أحقادهم عمتهم عن إدراك ما يضرهم وما ينفعهم”.

وشدد على أن “لبنان الرسمي مطالب بالدفاع عن السيادة بوجه تدخلات وإساءات عدد من السفراء الذين يمعنون في مخالفة الأصول الدبلوماسية، ويبثون سموم التفرقة بين اللبنانيين”.

ورأى الشيخ قاووق أن “تدخل بعض السفارات في الشؤون الداخلية يشكل تهديدا حقيقيا للأمن القومي”، مؤكدا أن “الموقف الإسرائيلي منا ومن خصومنا يكشف حقيقتنا وحقيقتهم”.

وختم الشيخ قاووق: “إن الذين تمتدحهم إسرائيل لا شأن لهم بالكرامة الوطنية، والذين تستهدفهم هم تاج الكرامة الوطنية”.

المصدر: موقع المنار