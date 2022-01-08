أنباء عن سقوط شهداء وجرحى يمنيين نتيجة قصف مدفعي لمرتزقة العدوان على منازل المواطنيين في وادي رسيان في تعز – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2022 - 13:54
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وزارتا الصحة والتربية: تنظيم ماراتون - فايزر لتلقيح التلامذة والقطاع التربوي وكل من يرغب من مواليد 2009 وما دون
وزارتا الصحة والتربية: الماراثون يستمر يومي السبت والاحد من الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة بعد الظهر
قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل الفتى نور أحمد العلامي (16 عاماً) بعد الاعتداء عليه بالضرب شمال الخليل
كتائب شهداء الاقصى تتوعد الاحتلال الصهيوني بالرد القاسي اذا اصاب الاسير المحتجز ناصر ابو حميد اي مكروه
عائلة الاسير ابو حميد: إبننا دخل في غيبوبة بسبب الاهمال الطبي في مستشفى برزلاي
نادي الأسير الفلسطيني: 25 أسيرا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في سجن النقب الصحراوي
اليمن: استشهاد مواطن وإصابة امرأة جراء غارات للعدوان السعودي الامريكي في محيط صعدة بشمال البلاد
الرئيس الكازاخستاني قاسم توكايف:بلدنا تعرض لعدوان مسلح نفذه إرهابيون مدربون في الخارج وتم رصد 20 ألفا منهم في "ألما آتا"
الداخلية الكازاخستانية: اعتقال 4266 شخصا منذ بداية الاضطرابات بينهم أجانب
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: منظمة معاهدة الامن الجماعي استجابت لنداء حكومة كازاخستان لمساعدتها في ضمان الامن
وزراة الدفاع الروسية: 20 طائرة شحن عسكرية ستواصل اليوم نقل القوات الروسية وعتادها إلى كازاخستان
الخارجية الأمريكية توافق على المغادرة الطوعية للموظفين غير الطائرين في قنصليتها بكازاخستان
بعثة الأمم المتحدة تعلن رسميا إطلاق مشاورات أولية لحوار يحتوي الأزمة السياسية في السودان
تظاهرات في عدد من المدن الفرنسية رفضا لشهادة لقاح فيروس كورونا
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الداخلية الكازاخستانية: اعتقال نحو 4 آلاف شخص خلال العمليات الأمنية المستمرة في عموم البلاد
رئيس كازاخستان: الإرهابيون شنوا هجمات على مدينة ألما آتا عبر ست مراحل
محادثات بين الرئيسين الروسي والكازاخي بحثت الأوضاع في كازاخستان والعمليات ضمن منطقة معاهدة الأمن الجماعي لمكافحة الإرهاب
وزير الخارجية الامريكي: أي تقدم في المحادثات مع روسيا يجب ان يكون في بيئة من خفض التصعيد
وزيرة خارجية بريطانيا: لا مبرر للموقف الروسي العدواني ضد أوكرانيا
المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية: تسجيل 42 ألف حالة وفاة في العالم بسبب كورونا الأسبوع الماضي
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
محادثات بين الرئيسين الروسي والكازاخي بحثت الأوضاع في كازاخستان والعمليات ضمن منطقة معاهدة الأمن الجماعي لمكافحة الإرهاب
الخارجية الصينية: نحذر القوى الخارجية من التحريض على العنف وإثارة الاضطرابات الاجتماعية في كازاخستان
رئيسة المفوضية الأوروبية: نتابع الأوضاع في كازاخستان باهتمام وندعو لإنهاء العنف والاتحاد مستعد لتقديم الدعم
رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب إشراك اوروبا في أي مفاوضات لتخفيف التوتر بين روسيا وأوكرانيا
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
اسوشيتد برس: المستشفيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية تعيش حالة من الفوضى بسبب تفشي متحور أوميكرون
الرئيس الأميركي جو بايدن: ترمب روج لأكاذيب بشأن انتخابات 2020 ولم يفعل أي شيء عند هجوم مناصريه على الكابيتول
بايدن: ترمب كان أول رئيس يرفض قبول نتائج الانتخابات ولن أسمح لأي شخص أن يضع خنجرا في عنق الديمقراطية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزير الصحة الفرنسي: تسجيل أكثر من 335 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء
استشهاد شاب فلسطيني بنيران العدو في محيط مخيم بلاطة بالضفة الغربية المحتلة
مصادر فلسطينية: استشهاد شاب فلسطيني بعد دهسه من قبل مستوطن صهيوني غرب رام الله
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
أقضية بعبدا / عاليه / الشوف: 01548033 _ 81799597 / أقضية صور / مرجعيون / بنت جبيل: 76043240 _ 81844520
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
أنباء عن سقوط شهداء وجرحى يمنيين نتيجة قصف مدفعي لمرتزقة العدوان على منازل المواطنيين في وادي رسيان في تعز
منذ 3 ساعة
8 January، 2022
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