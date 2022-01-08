عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 08-01-2022

العناوين

الأخبار

نافذة فرص تنفتح لموسكو: قنبلة كازاخستان… بوجه أنقرة؟

ميقاتي يسعى إلى جلسة حكومية لمناقشة الموازنة حصراً

النهار

تحضيرات “متعثرة” للحوار ونزاع الرئاستين يتجدد

اللواء

الاشتباك الرئاسي يتجدّد.. ويهدّد الموازنة والتقديمات والكهرباء!

الحريري يُقاطع «حوار عون».. والنقابات تُقاطع التعليم الحضوري الاثنين

الجمهورية

فتحُ الدورة لا يُحيي الحكومة .. ولا إجماع على حوار عون .. بري: المجلس سيّد نفسه

البناء

من يأخذ على يد مصرف لبنان لوقف طباعة العملة… ويضع البدائل لحماية الليرة؟

دعوة عون للحوار تصطدم بغياب الحريري وجعجع وشروط ميقاتي وجنبلاط

الدورة الاستثنائية وتصويب لبري… والحكومة مشكلة ميثاقية وثلث معطل

الأسرار

البناء

حذرت مصادر مالية من قيام مصرف لبنان بطباعة المزيد من الأوراق النقدية لتعويض غياب أدوات مصرفية كطرح سندات الخزينة لاسترداد الكتلة النقدية من السوق وغياب واردات الدولة لتمويل الإنفاق العام، وقالت انّ هذا هو السبب الرئيسي لارتفاع سعر الصرف وصولا إلى 50 ألف ليرة خلال شهور.

توقعت مصادر خليجية ان يكون موسم الحج المقبل مؤشراً على التحسّن الذي لحق بالعلاقات السعودية ـ الإيرانية، وقالت انّ المؤشرات التي تدلّ على تقدّم كبير في المفاوضات يتمثل بإحياء عمل لجنة الحج وحضور ممثل إيران لمجلس التعاون الإسلامي في جدة، ويبقى موسم الحج هو المرآة…

الجمهورية

تجهد قيادة حزبية على استيعاب نتائج تسمية مرشحين جدد لإجراء مصالحات داخلية للحد ّ من موجة إستقالات.

اللواء

خلافاً للمواعيد المضروبة مسبقاً حول استجرار الكهرباء، تبيّن أن لا تسهيلات أميركية أو من البنك الدولي مع العواصم المعنية!

تجنّب لبنان الإغترابي انقسامات وإحراجات فيما لو قيّض لتعديلات القانون الانتخابي الذي أصر عليه فريق معروف أن تكون نافذة في دورة أيار المقبل!

النهار

يغيب دور وزير سابق في انتخابات زحلة بعدما كان مرجحاً ان تكون له اليد الطولى نظرا لتراجع المرجع الذي يتكىء عليه ولغياب مسؤول ديني شكل سندا له.

عقد اكثر من اجتماع وزاري لتتبع التطبيقات الالكترونية التي تتلاعب بسعر صرف الدولار مقابل الليرة من دون ان تتمكن الاجهزة الامنية من بلوغ اي منها وتوقيفه ولا تزال صلاحية ملاحقة تطبيقات في تركيا ضائعة بين الوزارات المختلفة.

المصدر: صحافة