قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل الفتى الفلسطيني نور أحمد العلامي (16 عامًا) بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح في منطقة عصيدة ببلدة بيت أمر شمال الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2022 - 10:16

قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل الفتى الفلسطيني نور أحمد العلامي (16 عامًا) بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح في منطقة عصيدة ببلدة بيت أمر شمال الخليل

منذ 1 ساعة 8 January، 2022
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