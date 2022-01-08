قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل الفتى الفلسطيني نور أحمد العلامي (16 عامًا) بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح في منطقة عصيدة ببلدة بيت أمر شمال الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 8 2022 - 10:16
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يعيد "قانون الدولار الطالبي" الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه "بهدف تحصينه"
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من بعبدا: في إطار دعوة رئيس الجمهورية للحوار طلب مني الاجتماع وأدليت برأيي وهناك استكمال للحديث
الرئيس بري تعقيبا على نص العقد الاستثنائي: المجلس سيد نفسه ولا يقيده أي وصف للمشاريع او الاقتراحات التي يقرر مكتبه طرحها
رئيس الحكومة السابق سعد الحريري يتصل برئيس الجمهورية ويبلغه اعتذاره عن المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس
مصادر متابعة للمنار: لا علاقة بين توقيع مرسوم العقد الاستثنائي وعقد جلسة لمجلس الوزراء
مصادر المنار: طالما أنّ العقدة القضائية لم تحلّ لا شيء سيتغيّر وتقويم السلوك القضائي هو الطريق من أجل عقد جلسة حكومية
مصادر المنار: الرئيس عون تواصل مع رؤساء الكتل النيابية لاستمزاج آرائهم تمهيدا للتحضير لمؤتمر الحوار الوطني
قطاع النقل البري يعلن الإضراب الخميس المقبل على كافة الأراضي اللبنانية في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات
الصحة اللبنانية: تسجيل 7974 اصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الاخيرة
مستوطنون صهاينة يطلقون النار ويهاجمون قرية سوسيا بمنطقة مسافر يطا جنوب الخليل
جنود الاحتلال الصهيوني يطلقون النار والقنابل الغازية باتجاه المتظاهرين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وسقوط جرحى
قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 3 شبان فلسطينيين أثناء تواجدهم في منطقة مريحة قرب بلدة يعبد في جنين
كتائب شهداء الاقصى: سنشعل الأرض لهيبا تحت أقدام الاحتلال إذا مس الاسير ناصر أبو حميد أي مكروه
محافظ الحديدة: تهديد العدوان باستهداف ميناء الحديدة ليس جديدا والمجتمع الدولي يصمت أمام قرصنة العدوان لسفن النفط والغذاء
العراق: خلية الإعلام الأمني تعلن إلقاء القبض على مسؤول الدعم المالي واللوجستي لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك
الداخلية الكازاخستانية: اعتقال نحو 4 آلاف شخص خلال العمليات الأمنية المستمرة في عموم البلاد
رئيس كازاخستان: الإرهابيون شنوا هجمات على مدينة ألما آتا عبر ست مراحل
محادثات بين الرئيسين الروسي والكازاخي بحثت الأوضاع في كازاخستان والعمليات ضمن منطقة معاهدة الأمن الجماعي لمكافحة الإرهاب
وزير الخارجية الامريكي: أي تقدم في المحادثات مع روسيا يجب ان يكون في بيئة من خفض التصعيد
وزيرة خارجية بريطانيا: لا مبرر للموقف الروسي العدواني ضد أوكرانيا
المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية: تسجيل 42 ألف حالة وفاة في العالم بسبب كورونا الأسبوع الماضي
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
محادثات بين الرئيسين الروسي والكازاخي بحثت الأوضاع في كازاخستان والعمليات ضمن منطقة معاهدة الأمن الجماعي لمكافحة الإرهاب
الخارجية الصينية: نحذر القوى الخارجية من التحريض على العنف وإثارة الاضطرابات الاجتماعية في كازاخستان
رئيسة المفوضية الأوروبية: نتابع الأوضاع في كازاخستان باهتمام وندعو لإنهاء العنف والاتحاد مستعد لتقديم الدعم
رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب إشراك اوروبا في أي مفاوضات لتخفيف التوتر بين روسيا وأوكرانيا
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
اسوشيتد برس: المستشفيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية تعيش حالة من الفوضى بسبب تفشي متحور أوميكرون
الرئيس الأميركي جو بايدن: ترمب روج لأكاذيب بشأن انتخابات 2020 ولم يفعل أي شيء عند هجوم مناصريه على الكابيتول
بايدن: ترمب كان أول رئيس يرفض قبول نتائج الانتخابات ولن أسمح لأي شخص أن يضع خنجرا في عنق الديمقراطية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزير الصحة الفرنسي: تسجيل أكثر من 335 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء
استشهاد شاب فلسطيني بنيران العدو في محيط مخيم بلاطة بالضفة الغربية المحتلة
مصادر فلسطينية: استشهاد شاب فلسطيني بعد دهسه من قبل مستوطن صهيوني غرب رام الله
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
أقضية بعبدا / عاليه / الشوف: 01548033 _ 81799597 / أقضية صور / مرجعيون / بنت جبيل: 76043240 _ 81844520
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل الفتى الفلسطيني نور أحمد العلامي (16 عامًا) بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح في منطقة عصيدة ببلدة بيت أمر شمال الخليل
منذ 1 ساعة
8 January، 2022
نور أحمد العلامي
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