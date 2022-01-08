اسرار الصحف الصادرة في بيروت صباح السبت 8 كانون الثاني 2022

البناء

حذرت مصادر مالية من قيام مصرف لبنان بطباعة المزيد من الأوراق النقدية لتعويض غياب أدوات مصرفية كطرح سندات الخزينة لاسترداد الكتلة النقدية من السوق وغياب واردات الدولة لتمويل الإنفاق العام، وقالت انّ هذا هو السبب الرئيسي لارتفاع سعر الصرف وصولا إلى 50 ألف ليرة خلال شهور.

توقعت مصادر خليجية ان يكون موسم الحج المقبل مؤشراً على التحسّن الذي لحق بالعلاقات السعودية ـ الإيرانية، وقالت انّ المؤشرات التي تدلّ على تقدّم كبير في المفاوضات يتمثل بإحياء عمل لجنة الحج وحضور ممثل إيران لمجلس التعاون الإسلامي في جدة، ويبقى موسم الحج هو المرآة…

الجمهورية

يبدي حزب فاعل عتبه بتحفّظ على تيار حليف لعدم مجاراته في اتخاذ قرار مهم في ملف حسّاس لهذا الحزب.

تجهد قيادة حزبية على استيعاب نتائج تسمية مرشحين جدد لإجراء مصالحات داخلية للحد ّ من موجة إستقالات.

وزعت جهة حزبية دفعة جديدة من المازوت المدعوم في إحدى دوائر الشمال الإنتخابية.

اللواء

خلافاً للمواعيد المضروبة مسبقاً حول استجرار الكهرباء، تبيّن أن لا تسهيلات أميركية أو من البنك الدولي مع العواصم المعنية!

تجنّب لبنان الإغترابي انقسامات وإحراجات فيما لو قيّض لتعديلات القانون الانتخابي الذي أصر عليه فريق معروف أن تكون نافذة في دورة أيار المقبل!

النهار

يغيب دور وزير سابق في انتخابات زحلة بعدما كان مرجحاً ان تكون له اليد الطولى نظرا لتراجع المرجع الذي يتكىء عليه ولغياب مسؤول ديني شكل سندا له.

عقد اكثر من اجتماع وزاري لتتبع التطبيقات الالكترونية التي تتلاعب بسعر صرف الدولار مقابل الليرة من دون ان تتمكن الاجهزة الامنية من بلوغ اي منها وتوقيفه ولا تزال صلاحية ملاحقة تطبيقات في تركيا ضائعة بين الوزارات المختلفة.

المصدر: صحف