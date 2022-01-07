لجان الصيادين في غزة: زوارق الاحتلال تطلق نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين العاملة غرب منطقة السودانية شمالي غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2022 - 11:46

لجان الصيادين في غزة: زوارق الاحتلال تطلق نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين العاملة غرب منطقة السودانية شمالي غزة

منذ 21 mins 7 January، 2022
أخبار موقع المنار

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