اعلام العدو : إصابة 4 مستوطنين جراء رشق مركباتهم بالحجارة الليلة الماضية، في منطقة مفترق التِّي في مستوطنة “غوش عتسيون” – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2022 - 11:46

اعلام العدو : إصابة 4 مستوطنين جراء رشق مركباتهم بالحجارة الليلة الماضية، في منطقة مفترق التِّي في مستوطنة “غوش عتسيون”

منذ 37 mins 7 January، 2022
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