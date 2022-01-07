إصابات كورونا عالميا تتجاوز 300 مليون إصابة والوفيات أكثر من 5.4 مليون حالة وفاة (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 7 2022 - 08:38

إصابات كورونا عالميا تتجاوز 300 مليون إصابة والوفيات أكثر من 5.4 مليون حالة وفاة (روسيا اليوم)

منذ 16 mins 7 January، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح