الصحة الفلسطينية: تسجيل 3 وفيات و286 إصابة جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2022 - 18:28

الصحة الفلسطينية: تسجيل 3 وفيات و286 إصابة جديدة بكورونا

منذ 29 mins 6 January، 2022
العلم الفلسطيني
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الخميس انه تم تسجيل 3 وفيات و286 إصابة جديدة بفيروس كورونا و295 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة إن “حالتي وفاة سجلتا في قطاع غزة، وحالة في الخليل”، وأضافت أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 39، ضواحي القدس 11، رام الله والبيرة 69، جنين 7، نابلس 30، طوباس 3، سلفيت 3، قلقيلية 3، الخليل 20، طولكرم 10، أريحا والأغوار 8، قطاع غزة 83”.

وأوضحت الكيلة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 37، ضواحي القدس 3، رام الله والبيرة 54، جنين 22، نابلس 14، طوباس 15، قلقيلية 3، الخليل 37، طولكرم 8، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 100”.

المصدر: وكالة وفا

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