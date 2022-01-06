الصحة الفلسطينية: تسجيل 3 وفيات و286 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الخميس انه تم تسجيل 3 وفيات و286 إصابة جديدة بفيروس كورونا و295 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة إن “حالتي وفاة سجلتا في قطاع غزة، وحالة في الخليل”، وأضافت أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم 39، ضواحي القدس 11، رام الله والبيرة 69، جنين 7، نابلس 30، طوباس 3، سلفيت 3، قلقيلية 3، الخليل 20، طولكرم 10، أريحا والأغوار 8، قطاع غزة 83”.

وأوضحت الكيلة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 37، ضواحي القدس 3، رام الله والبيرة 54، جنين 22، نابلس 14، طوباس 15، قلقيلية 3، الخليل 37، طولكرم 8، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 100”.

المصدر: وكالة وفا