بايدن: ترامب أول رئيس يحاول عرقلة الانتقال السلمي للسلطة في تاريخ الولايات المتحدة

جدد الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الخميس، اتهاماته لسلفه السابق، دونالد ترامب، بمحاولة عرقلة الانتقال السلمي للسلطة لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، وذلك مع حلول الذكرى السنوية الأولى لأحداث اقتحام الكونغرس في 6 كانون الثاني/يناير 2021.

وقال بايدن في كلمة مسجلة من مبنى الكابيتول “قبل سنة في هذا المكان المقدس هوجمت الديمقراطية وواجه الدستور أكبر تهديد له في هذا الهجوم الفظيع الذي تعاملت معه الشرطة والحرس الوطني”.

وأضاف “لأول مرة في تاريخنا الرئيس لم يخسر فقط الانتخابات، لقد حاول أن يمنع الانتقال السلمي للسلطة حين اقتحمت هذه العصابات الكابيتول لكنهم أخفقوا”.

وأضاف بايدن “حتى قبل الإدلاء بأول اقتراح كان الرئيس السابق ترامب يشكك مسبقا في نتائج الانتخابات. كان يبحث فقط عن عذر وذريعة للتستر على الحقيقة، إنه ليس مجرد رئيس سابق بل هو رئيس سابق مهزوم”.

وتابع قائلا “هذه هي الحقيقة. الرئيس السابق للولايات المتحدة الأميركية خلق ونشر شبكة من الأكاذيب حول الانتخابات التي جرت في 2020، إنه يرى مصالحه الشخصية أهم من مصالح أميركا”.

وشدد بايدن على ضرورة منع تكرار أي هجوم يستهدف مبنى الكابيتول الأميركي مجددا، واستطرد قائلا: “هذا الهجوم لا ينبغي أن يحدث مرة أخرى أبدا”.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن “العصابات” التي اقتحمت مبنى الكابيتول كانت ترغب في تمزيق الولايات المتحدة، معتبرا أن ما حدث في 6 كانون الثاني/يناير 2021 لم يحدث حتى في الحرب الأهلية.

وقبل عام من الآن شهد مبنى الكابيتول الأميركي أعمال شغب غير مسبوقة، واقتحم عدد من أنصار الرئيس السابق، دونالد ترامب، المبنى احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية التي اعتبروها مزورة.

وحصد بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية على 306 من أصوات المجمع الانتخابي بينما حصد ترامب على 232 صوتا فقط.

المصدر: وكالة سبوتنيك