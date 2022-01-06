جماهير نابلس تشيّع جثمان الشهيد المقاوم بكير حشاش في مخيم بلاطة

شيع آلاف المواطنين الفلسطينيين، عصر اليوم الخميس، جثمان الشاب المقاوم بكير حشاش الذي استشهد فجرا خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على أطراف مخيم بلاطة، شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وردد المشاركون في مراسم التشييع هتافات منددة بجرائم الاحتلال وسط دعوات إلى تصعيد المقاومة الفلسطينية.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت المخيم لاعتقال أحد الشبان، فتصدى لها عشرات الشبان المسلحين ودارت اشتباكات عنيفة امتدت من الساعة الثانية حتى الثالثة والنصف فجرا، وأسفرت عن استشهاد الشاب بكير حشاش (21 عاما).

وكان الشهيد حشاش مطاردا من قوات الاحتلال حيث تتهمه بإطلاق النار على قواتها قبل أشهر في مدينة نابلس، وضغطت على عدد من أفراد عائلته لتسليم نفسه.

ويخوض مقاومون مسلحون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تقتحم بين حين وآخر أكثر من منطقة بالضفة الغربية لاعتقال من تصفهم بـ”المطلوبين”، حيث يترصد المقاومون آليات الاحتلال ويطلقوا عليها النار بكثافة.

وتصاعدت المقاومة المسلحة على وجه الخصوص في جنين ونابلس بشكل لافت خلال الآونة الأخيرة، خاصة في الفترة التي تزامنت مع معركة “سيف القدس” في غزة والعدوان على القدس والضفة والداخل المحتل.

وبحسب الاحصائيات فقد ضاعفت المقاومة خلال 2021 من عملياتها المؤثرة، في الضفة الغربية والقدس، ونوعت من أساليبها في مواجهة الاحتلال والمستوطنين.

وبلغ عدد العمليات المؤثرة 441 عملية، مقابل نحو مائة عملية في عام 2020، فيما بلغ مجمل عمليات المقاومة بما فيها المقاومة الشعبية 10850 عملية بما يمثل ضعف عام 2020.

وقتل 4 إسرائيليين في القدس ونابلس، فيما جرح 435 آخرون، نصفهم في القدس وحدها، وهو العدد الأعلى في الأعوام الأربعة الأخيرة من جرحى الاحتلال والمستوطنين في الضفة، وفق التقرير ذاته.

المصدر: فلسطين اليوم