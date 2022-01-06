الشيخ خضر عدنان: غزة انتصرت للأسير أبو هواش واستعدت لدفع الثمن دماء وصواريخ

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، أن غزة انتصرت للأسير هشام أبو هواش أثناء إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري في سجون الاحتلال، واستعدت لدفع الثمن دماء وصواريخ. وقال الشيخ عدنان في تصريحات تابعتها “شهاب” إن غزة استعدت لاستقبال الصواريخ وليس إطلاقها فحسب وأيضا لدفع الثمن؛ وذلك لأجل قيمة الإنسان وحياة الأسير أبو هواش.

وأشار إلى أن صواريخ المقاومة خرجت من غزة لأجل هشام قبل أن يفك إضرابه، مشددا على أن “آهات أبو هواش شكلت دافعا قويا للمقاومة”، كما أكد أن المقاومة لن تترك الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد الذي تدهورت حالته الصحية في سجون الاحتلال، داعيا الجميع لنصرتهم. وحث المقاومة كما وعدت أبطال “نفق الحرية” بأن تضع أسماء أبناء أم ناصر أبو حميد الخمسة ضمن صفقة التبادل القادمة مع الاحتلال، متابعا “هذه كلمة للمقاومة وأبطال حماس والقائد محمد الضيف”.

المصدر: وكالة شهاب