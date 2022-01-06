مجموعات كبيرة من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى المبارك (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2022 - 14:50

مجموعات كبيرة من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى المبارك (فلسطين اليوم)

منذ 33 mins 6 January، 2022
أخبار موقع المنار

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