العراق: القوى الامنية ضبطت مقرا لارهابيين بداخله مواد متفجرة

ضبطت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية العراقية الخميس “وكرا” لعناصر ارهابية تابعة لتنظيم “داعش” في محافظة الانبار، وقد عثر بداخله على مواد متفجرة.

وقالت خلية الاعلام الأمني في بيان لها انه “بعملية استباقية استندت على اعترافات احد الارهابيين الملقى القبض عليهم سابقا، ضبط من خلالها احد الاوكار الارهابية المهمة التي كانت تشكل نقطة ارتكاز لتنقل الارهابيين بين منطقتي الضبعة وجلبات جنوب قضاء الرطبة داخل العمق الصحراوي، حيث ضبط بداخلها (٦) عبوات ناسفة و(١١) مسطرة تفجير وبندقية ومواد غذائية ومستلزمات طبية”، وأضافت انه “تم تفجير المواد من قبل الجهد الهندسي تحت السيطرة”.

المصدر: السومرية