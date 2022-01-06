الذهب يهبط بعد ارتفاع عوائد السندات بفعل محضر الفدرالي الأميركي

تراجعت أسعار الذهب الخميس مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، وذلك بعدما أشار محضر اجتماع الفدرالي في ديسمبر إلى رفع أسرع وتيرة لأسعار الفائدة لكبح التضخم.

وزادت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2021 وهو ما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

ويعتبر بعض المستثمرين الذهب تحوطا في مواجهة التضخم المرتفع ولكنه سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

المعادن النفيسة

وبين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 22.62 دولار للأونصة. وانخفض البلاتين 0.9% إلى 974.24 دولار للأونصة، في حين هبط البلاديوم 0.6% إلى 1853.74 دولار للأونصة.

المصدر: رويترز