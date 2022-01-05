تعرفة الكهرباء بين حدي زيادة التغذية وارتفاع التكلفة

عاد ملف ملف كهرباء لبنان إلى الواجهة، وهذه المرة من ناحية زيادة التعرفة. وحسب المعلومات فان وزارة الطاقة اودعت مؤسسة كهرباء لبنان نسخة من اقتراح زيادة التعرفة يقال ان حدها الادنى يبلغ ستة عشر ضعفا والاقصى يبلغ ستة وثلاثين ضعفا ، مع وعود بزيادة عدد ساعات التغذية اليومية من اربع ساعات الى عشر ساعات.

المنار تواصلت مع وزارة الطاقة التي قالت ان النسخة من اعدادها ، ولكنها لا تزال مشروعا قيد الدرس ويرمي للنهوض بقطاع الكهرباء في لبنان، واستمهلت الوزارة نفسها عشرة ايام تقريبا للبت النهائي في اقتراح من هذا النوع.

لكن خبراء اكدوا ان توجه من هذا القبيل في حال تم ، فهو منقوص ، لناحية عدم ضمان تامين العشر ساعات تغذية يوميا. نظرا لاستمرار المحاصرة الاميركية لامدادات الطاقة الى لبنان عبر مصر والاردن، رغم عراضات السفارة الاميركية في هذا الاطار.

وحتى لا يبقى اللبنانيون في مواجهة فاتورتين مكلفتين ، واحدة باهظة جدا في اشتراك المولدات واخرى في كهرباء لبنان، فإن الطرح يلزمه اكثر من عشر ساعات تغذية يوميا.

خفض عجز مؤسسة كهرباء لبنان، هو واذا انه طرح ضروري ، الا انه لا بد وان يكون مضمونا من حيث الشروط المقدمة لاقراره ، والنتائج المتوقعة منه بعد اقراره في وزارة الطاقة ، مع الاخذ بعين الاعتبار عدم تعجيز الناس وتكبيدهم المزيد من الفواتير.