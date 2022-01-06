أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 06-01-2022

البناء

• نفت مصادر الثنائي وجود أيّ تبدّل جوهري أو جزئي في العناصر التي يُبنى عليها القرار بالدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء دون المساس بالميثاقية، مشيرة الى أن لا جلسة بمشاركة الثنائي ولا مقاطعة شكلية لتمرير جلسة مستقطعة للموازنة كما يتمّ التداول، فكلمة السر هي نفسها «بيطار».

• قالت مصادر عراقية إنّ العمليات التي بدأت في العراق على قواعد تتواجد فيها قوات أميركية ستتواصل حتى يتمّ إنهاء أيّ شكل من أشكال الاحتلال المعلن والمستتر، مؤكدة رفض الحديث عن مسرحية استبدال الدور القتالي بمهام تدريب ومعونة تقنية كقناع لإخفاء الاحتلال.

النهار

• وعد مرجع سياسي، احد مستشاريه، بتعيينه سفيراً في حال فُتح موضوع التعيينات والمناقلات الديبلوماسية، في ظل وجود شواغر في أكثر من دولة

• رئيس دائرة قضائية في بيروت قدم اجازة بدون راتب للسفر والعمل موقتا في دبي طلباً للعيش

• تعمد مصارف الى تعديل قيد حسابات مصرفية لسياسيين من حسابات كانت مفتوحة قبل 2019 (اي تلك التي تفرض قيود على سحبها) الى حسابات جديدة، بما يمكنهم من قبضهم دولار “كاش” من دون هيركات

• خصص حزب بارز مساعدات مالية وعينية للعديد من حلفائه لتوزيعها في مناطق تعتبر خارج نفوذه السياسي والجغرافي

اللواء

• أدت حملات الأسبوع الحالي إلى إعادة نظر عواصم عربية بزيارة وزراء أو مسؤولين فيها إلى لبنان!

• قال مصدر نقدي ان أرقام موازنة العام 2022 تحمل مؤشرات استمرار التهالك أو مؤشرات مسيرة التعافي.

• ترددت معلومات عن اتصالات شارك فيها قيادي حزبي مع مرجع كبير، أدّت إلى حدوث حلحلة، بدعم من دولة إقليمية.

الجمهورية

• قال مسؤول سابق لأحد المسؤولين: أنصحك بأن تبادر الى خطوة تحدث صدمة سياسية كبيرة وتقلب الطاولة على رؤوس الجميع فقاطعه الأخير قائلاً: والنتائج هل تتحملها أنت؟

• علق مرجع سياسي رفيع على الحملات الانتخابية بالقول: لم تعد تنفع المهرجانات صار بدها فوتي على البيوت.

• إعتبر قيادي في إحدى القوى المسيحية أن مرجعاً رسمياً يوحي عبر سلوكه ومواقفه بأنه يحسب حساب الخارج أكثر من الداخل.

المصدر: صحف