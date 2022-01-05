مسيرة دعم وإسناد وسط رام الله المحتلة للأسير فلسطيني في سجون العدو الاسرائيلي

شارك المئات في مسيرة دعم وإسناد للأسير الفلسطيني المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد، الذي تدهور وضعه الصحي ونقل إلى مستشفى “برزلاي” الاسرائيلي.

وانطلقت المسيرة من مخيم الأمعري باتجاه دوار المنارة وسط مدينة رام الله بالضفة المحتلة، وجابت شوارع المدينة مطالبة بالإفراج عن أبو حميد، وتأمين العلاج اللازم له، حيث يعاني من تبعات عملية استئصال ورم سرطاني في الرئتين.

يذكر أن الأسير أبو حميد (49 عاما) من مخيم الأمعري بمدينة رام الله، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن سبعة مؤبدات و50 عاما، وهو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في معتقلات العدو الاسرائيلي.

المصدر: وكالة وفا