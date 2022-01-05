رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض: الشهيد سليماني جاء ناصرا للشعب العراقي ونال الشهادة في هذا البلد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 5 2022 - 10:42

رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض: الشهيد سليماني جاء ناصرا للشعب العراقي ونال الشهادة في هذا البلد

منذ 32 mins 5 January، 2022
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