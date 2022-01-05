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January 5 2022 - 10:40

طوكيو: بيونغ يانغ أطلقت صاروخا باتجاه بحر اليابان

منذ 2 ساعة 5 January، 2022
كوريا الشمالية
كوريا الشمالية
أخبار دولية - كوريا الشمالية

أعلن خفر السواحل الياباني، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان، محذرة سفن الصيد في المنطقة من حطام الصاروخ.
وافادت “روسيا اليوم” ان خفر السواحل الياباني اكد في بيان، أن “الصاروخ سقط في البحر، وأن على سفن الصيد الحذر وضرورة الحرص على عدم الاقتراب من الحطام”.
من جهتها، أعلنت قيادة القوات المسلحة في كوريا الجنوبية أن “بيونغ يانغ أطلقت قذيفة طبيعتها مجهولة باتجاه البحر الشرقي في أول اختبار للقوة لهذا العام”.
ويعتبر هذا أول إطلاق خلال السنة الجديدة منذ أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا من غواصة في تشرين الاول الماضي.

المصدر: وكالات

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