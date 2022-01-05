تراجع عدد الوظائف المتاحة في أمريكا إلى 10.56مليون وظيفة

أظهرت بيانات اقتصادية تراجع عدد الوظائف المتاحة في الولايات المتحدة خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بمقدار 529 ألف وظيفة إلى 10.562 مليون وظيفة مقابل 1.091 مليون وظيفة في الشهر السابق، في حين توقع العديد من المحللين، الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء رأيهم، تراجع العدد إلى 11.08 مليون وظيفة فقط.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى وصول نسبة الوظائف المتاحة إلى إجمالي الوظائف المشغولة إلى جانب الوظائف المتاحة في الولايات المتحدة إلى 6.6% خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مقابل 7% خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

في الوقت نفسه ترك 4.527 مليون شخص وظائفهم في الولايات المتحدة خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بنسبة 3%، في حين بلغت نسبة العمال الذين تم تسريحهم والاستغناء عنهم خلال الشهر نفسه إلى 0.9% وهي نفس النسبة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وبلغ عدد العمال الذين تم تسريحهم خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 1.369 مليون عامل مقابل 2.123 مليون عامل في الشهر نفسه من العام الماضي.

وترك حوالي 377 ألف عامل أصحاب العمل خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي نتيجة الوصول إلى سن التقاعد والانتقال إلى مكان آخر أو الوفاة أو الإصابة بعجز عن العمل.

المصدر: dpa