الصحة اللبنانية : تسجيل 5087 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 4 2022 - 18:18
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السفارة الإيرانية في بيروت تحيي الذكرى الثانية لاستشهاد القائدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس
نائب الأمين العام لحزب الله: بنادق المقاومين وسواعد المجاهدين واجتماع الأمة هي التي تحرر وبغير ذلك لا إمكانية للتحرير
الشيخ نعيم قاسم: الدفاع مشروع ومن حقنا أن ندافع وأن لا نرضخ للإحتلال ومن لديه بديل فليبرزه لنا
الأمين العام للجهاد الإسلامي: الشهيد سليماني جعل من المقاتلين الفقراء تهديدا استراتيجيا للعدوين الأمريكي والإسرائيلي
زياد النخالة: الشهيد سليماني كان من أشرف شخصياً على إيصال الصواريخ التي ضربت عاصمة الكيان الصهيوني للمرة الأولى
النائب حسن فضل الله: كنا ننتظر من الرئيس ميقاتي أن ينتفض لكرامة وطنه بوجه الإساءات المتكررة من السعودية ضد اللبنانيين
النائب فضل الله: بدل أن يسارع ميقاتي إلى الدفاع عن من يمثل دستورياً أطلق عبارات التشكيك بولاءات جزء كبير من هذا الشعب
النائب فضل الله: كنا نربأ بدولته ارتكاب هذا الخطأ الفادح استجداءً لرضى من يصر على الإساءة الى اللبنانيين جميعاً
رئيس الجمهورية ميشال عون: حريصون على علاقات لبنان العربية والدولية ولاسيما مع دول الخليج وفي مقدمة السعودية
الرئيس عون: هذا الحرص يجب أن يكون متبادلاً لأنه من مصلحة لبنان ودول الخليج على حد سواء
وزير الصحة فراس الأبيض بعد لقائه رئيس الحكومة: نبذل كل الجهود حتى لا نصل الى الإقفال العام بسبب تفشي كورونا
الأبيض: يهمنا جدا استمرار العام الدراسي لكن في نفس الوقت علينا التأكد أن أي فتح للمدارس يجب أن يتم بالطريقة الصحيحة
هيئة إدارة السير تعلن وقف العمل في كافة أقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات غدا الاربعاء
مقتل ضابطين صهيونيين وإصابة ثالث بجروح إثر تحطم مروحيتهم قبالة سواحل حيفا
رئيس المكتب السياسي لحماس والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي يبحثان هاتفياً الحالة الصحية للأسير هشام أبو هواش
فصائل المقاومة الفلسطينية: نحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو هواش وندعو السلطة لوقف التنسيق الأمني معه
فصائل المقاومة الفلسطينية: المساس بحياة أبو هواش سيمثل قلبا للطاولة وعدوانا على شعبنا وسنبقى السيف المدافع عن أسرانا
فصائل المقاومة الفلسطينية: سنبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات موضوع الأسير أبو هواش والتعامل معها
فصائل المقاومة الفلسطينية: ندعو لجعل يوم الجمعة يوم غضب شعبي وخروج المسيرات في الداخل والخارج إسنادا لأبو هواش
رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية: الدعم الذي تتلقاه الحركة من إيران أو من غيرها غير مشروط ويهدف لتحرير فلسطين
منظمة الصحة العالمية: المزيد من الدراسات تثبت أن أوميكرون يصيب الأجزاء العلوية من الجسم وهو ما يمكن أن يكون أمرا جيّداً
وزراء خارجية دول حلف الناتو يعقدون الجمعة المقبل اجتماعا طارئا عن بعد لمناقشة التعزيزات العسكرية الروسية حول أوكرانيا
تحالف "أوبك بلاس" يرفع إنتاج النفط لشهر شباط المقبل بزيادة المستوى الإجمالي للانتاج بمقدار 400 ألف برميل في اليوم
شركة الأمانة للمحروقات تضع الأرقام التالية لاستقبال طلبات البلديات لتوزيع مادة المازوت يومياً باستثناء الأحد من الساعة 9:00 وحتى 16:00
أقضية بعبدا / عاليه / الشوف: 01548033 _ 81799597 / أقضية صور / مرجعيون / بنت جبيل: 76043240 _ 81844520
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
فصائل المقاومة الفلسطينية: ندعو لجعل يوم الجمعة يوم غضب شعبي وخروج المسيرات في الداخل والخارج إسنادا لأبو هواش
رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية: الدعم الذي تتلقاه الحركة من إيران أو من غيرها غير مشروط ويهدف لتحرير فلسطين
منظمة الصحة العالمية: المزيد من الدراسات تثبت أن أوميكرون يصيب الأجزاء العلوية من الجسم وهو ما يمكن أن يكون أمرا جيّداً
شركة الأمانة للمحروقات تضع الأرقام التالية لاستقبال طلبات البلديات لتوزيع مادة المازوت يومياً باستثناء الأحد من الساعة 9:00 وحتى 16:00
أقضية بعبدا / عاليه / الشوف: 01548033 _ 81799597 / أقضية صور / مرجعيون / بنت جبيل: 76043240 _ 81844520
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
أقضية بعبدا / عاليه / الشوف: 01548033 _ 81799597 / أقضية صور / مرجعيون / بنت جبيل: 76043240 _ 81844520
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الصحة اللبنانية : تسجيل 5087 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة خلال 24 ساعة
منذ 35 mins
4 January، 2022
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كورونا في لبنان
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